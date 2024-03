Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradunfall auf der B 478: Fahrer in Klinik geflogen

Waldbröl (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Much wurde am Samstag (9. März) auf der B 478 in Waldbröl Rossenbach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war gegen 10:05 Uhr von Ruppichterorth in Richtung Waldbröl unterwegs, als er mit dem VW-Transporter eines 70-jährigen Mannes aus Reichshof kollidierte, der von einem Parkplatz auf die B 478 in Richtung Ruppichteroth fuhr. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer aus Reichshof überstand den Unfall unverletzt. Die B 478 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises unterstützte die Unfallaufnahme und sicherte die Spurenlage.

