POL-MA: Heidelberg: Einbrüche in zwei Universitätsgebäude

Heidelberg (ots)

Im Laufe des Wochenendes brach eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl in eine Fakultät der Universität Heidelberg in der Kisselgasse als auch in ein Institut in der Straße Im Neuenheimer Feld ein. Der Einbruch in der Altstadt wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr bemerkt. Eine unbekannte Täterschaft hatte ein Büroraum sowie mehrere darin befindliche Schubladen aufgebrochen. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang noch unklar. In Neuenheim bemerkte eine Zeugin am Sonntag gegen 10:30 Uhr mehrere beschädigte Bürotüren in einem Institut der Universität Heidelberg. Mit massiver Gewalt ging die unbekannte Täterschaft vor, als sie die Bürotüren aufhebelte und sowohl die Rahmen als auch die Türen beschädigte. Der Schaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil der durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sowie durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord eingeleiteten Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls.

