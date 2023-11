Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdiebe in der Altstadt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 38-Jähriger mit Freunden in der Heidelberger Altstadt feiern. Gegen 04:30 Uhr wurde er von zwei Unbekannten in der Hauptstraße an der Ecke zur Großen Mantelgasse angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei kamen ihm die Männer unangenehm nahe. Einer seiner Freude bemerkt, dass einer der Unbekannten den Geldbeutel des 38-Jährigen an sich nahm. Der Bestohlene stellte den Dieb zur Rede, welcher dann den Geldbeutel wieder herausgab. Erst einige Zeit später begutachtete der 38-Jährige sein Portemonnaie genauer und bemerkte, dass mehrere Geldscheine im Wert von 140 Euro fehlten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter aber schon verschwunden. Erst dann verständigte der Mann die Polizei. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen Trickdiebstahls. Beide Tatverdächtige waren zwischen 170-180 cm groß und hatten eine normale Statur. Sie trugen dunkle Rastalocken sowie helle Kleidung und entsprachen dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell