Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchten Pkw-Diebstahl

Ratzeburg (ots)

19. April 2024 | Kreis Stormarn - 19.04.2024 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Morgen konnte durch Beamte des Polizeirevieres Reinbek ein Mann im Alter von 31 Jahren festgenommen werden.

Vorrausgegangen war ein versuchter Pkw-Diebstahl eines hochwertiges BMW in einem Wohngebiet in Reinbek. Die wachsamen Fahrzeugbesitzer wurden gegen 04.20 Uhr auf zwei Personen auf ihrem Grundstück aufmerksam und verständigten die Polizei. Bereits auf der Anfahrt wurde eine Streifenwagenbesatzung auf ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen aufmerksam und wollte dieses kontrollieren. Dessen Fahrer versuchte jedoch durch Flucht sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr entgegengesetzt einer Einbahnstraße. Seine Flucht endete dann in einer Sackgasse an einem Sichtschutzzaun. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen daraufhin fluchtartig den VW und entfernten sich weiter zu Fuß. Es gelang den eingesetzten Beamten jedoch einen Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Es handelt sich dabei um einen 31-jährigen Mann.

Die Fahndung nach dem zweiten flüchtigen Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Polizei konnte sogenanntes Tatmittel, welches im Zusammenhang mit dem versuchten Pkw-Diebstahl steht, auffinden und sicherstellen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da kein Haftgrund vorliegt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ratzeburg geführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

