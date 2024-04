Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung und Bedrohung am Bahnhof Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ein 19-Jähriger attackierte am gestrigen Donnerstagabend (18.04.2024) zunächst einen 17-Jährigen und bedrohte anschließend einen 22 Jahre alten Mann und dessen zwei Begleiter. Gegen 21:30 Uhr kam es in der Haupthalle des Heilbronner Hauptbahnhofes laut Zeugenaussagen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 19 Jahre alten russischen Staatsangehörigen und einem 22-jährigen Mann, in deren Folge der 19-Jährige sein Gegenüber mehrfach bedroht haben soll. Kurz zuvor soll der 19-Jährige, welcher in Begleitung zweier weiterer Männer war, bereits einen Jugendlichen aus bislang unbekannten Gründen durch einen Schlag gegen den Kopf attackiert und dabei leicht verletzt haben. Bisherigen Informationen zufolge entfernten sich der 19-Jährige und seine 17 und 15 Jahre alten Begleiter von dem 22-Jährigen, nachdem zwei Freunde von diesem im Hauptbahnhof erschienen waren. Kurze Zeit später trafen die beiden Gruppen am Bahnsteig 4 jedoch erneut aufeinander, wobei der 19-Jährige den 22-Jährigen und seine beiden Begleiter mit einem mitgeführten Werkzeug bedroht und zudem mehrfach verbal beleidigt haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten alle Beteiligten wenig später noch am Bahnsteig antreffen und und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

