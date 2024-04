Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 54-Jährige im Gleisbereich unterwegs

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch eine 54-Jährige ist es am gestrigen Donnerstagmorgen (18.04.2024) kurz vor dem Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gekommen. Bisherigen Informationen zufolge erkannte der Triebfahrzeugführer eines aus Richtung Stuttgart kommenden Regionalzuges gegen 08:55 Uhr kurz vor dem Bahnhof Stuttgart-Vaihingen eine im Gleisbereich befindliche Frau, leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und kam noch vor der ukrainischen Staatsangehörigen zum Stehen. Anschließend soll der Triebfahrzeugführer die 54-Jährige an Bord seines Zuges geholt haben und mit ihr bis zum Bahnhof gefahren sein. Dort wurde die Frau von einer alarmierten Streife der Bundespolizei in Empfang genommen und einer Kontrolle unterzogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich die 54-Jährige verlaufen und wollte an den Gleisen entlang zurück zum Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gelangen. Bei der Schnellbremsung wurden weder sie noch die Reisenden im Zug verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt: Aufenthalte im Gleisbereich sind lebensgefährlich. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

