Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Kopfstoß und Gürtel attackiert

Tübingen (ots)

Zwei junge Männer gerieten am gestrigen Montagabend (15.04.2024) am Tübinger Hauptbahnhof in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge ein 18-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Kopfstoß und einem Gürtel attackierte. Bisherigen Informationen zufolge gerieten am gestrigen Tag gegen 20:00 Uhr zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus bislang unbekannten Gründen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung im Tübinger Hauptbahnhof. Im Laufe dieser Streitigkeit soll der 18-jährige syrische Staatsangehörige sein Gegenüber auch körperlich angegriffen und ihn unter anderem mit einem Kopfstoß attackiert haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge konnte der 20-Jährige den jungen Mann daraufhin beruhigen und sich von diesem entfernen. Kurze Zeit später soll der 18-Jährige jedoch auf dem Bahnhofsvorplatz erneut auf den Mann zugegangen sein, diesen angesprochen und mit einem Gürtel attackiert haben. Daraufhin soll es abermals zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen sein, welche durch mehrere Streifen beendet werden konnte. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell