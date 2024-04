Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Bahnhof Böblingen - Zeugen gesucht

Böblingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen sowie einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es am Samstagabend (13.04.2024) gegen 20:00 Uhr am Bahnhof in Böblingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren sowie zwei bislang unbekannte Männer am Bahnsteig 2 zunächst in verbale Streitigkeiten geraten sein. Diese Streitigkeiten endeten nach bisherigen Informationen in einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin ein Zeuge die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte trafen die beiden 25- und 27- jährigen türkischen Staatsangehörigen noch vor Ort an, während die beiden anderen Männer unerkannt flüchteten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leisteten beide Tatverdächtigen Widerstand, wobei der 27-Jährige versuchte, einen eingesetzten Beamten zu beißen, während der jüngere Mann eine Polizistin am Finger verletzen wollte. In der Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier schlug der 25-Jährige zudem mehrfach seinen Kopf gegen eine Wand, sodass er eine Kopfverletzung erlitt, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er anschließend in eine Klinik verbracht. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

