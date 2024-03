LPI-SHL: Lkw-Ladefläche brennt

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen Lichtmast auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Straße "Am Königswasser" in Suhl. An dem Mast konnten weiße Lackreste festgestellt werden. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro an dem Lichtmast. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, ...

mehr