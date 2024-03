Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr gewaltsam in eine Lagerhalle in der Hauptstraße in Suhl ein. Vermutlich aufgrund der Auslösung des Alarms flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts, allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0057705/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

