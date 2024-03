LPI-SHL: Überschlag mit Auto

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter besprühte am Freitag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:45 Uhr die Backsteinfassade der Polizeistation in der Bahnhofstraße in Schmalkalden mit blauer und weißer Sprühfarbe. Die Schriftzüge mit polizeifeindlichem Inhalt befinden sich an der Stirnseite des Gebäudes in Richtung Kreisverkehr und haben eine Größe von etwa 60 x 70 Zentimetern. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise ...

mehr