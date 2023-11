Polizei Hagen

POL-HA: Hund vertreibt verdächtige Personen Am Waldhang

Hagen Wehringhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag, 25.11.2023, informierten Bewohner eines Hauses aus der Straße Am Waldhang in Wehringhausen die Polizei über zwei verdächtige Personen auf ihrem Grundstück. Aufmerksam war man durch den Schein von Taschenlampen im eigenen Garten geworden. Der ebenfalls im Haus lebende Vierbeiner konnte jedoch durch sein engagiertes Auftreten die ungebetenen Gäste des Grundstücks verweisen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Auf Grund der Dunkelheit konnten keine genaueren Angaben zu den Personen gemacht werden. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Straße Am Waldhang in Wehringhausen gegen 23:50 Uhr beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02331 9862066 zu melden. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell