POL-HA: Strafanzeigen nach Kneipenstreit in Boele

Hagen - Boele (ots)

Am späten Freitagabend, 24.11.2023, kam es in einer Kneipe am Boeler Kirchplatz zu einem Polizeieinsatz. Ein, der Räumlichkeiten verwiesener Gast (34 -Jähriger Hagener), gab den eingesetzten Polizisten gegenüber an, er sei vom Gastwirt (51-Jähriger Hagener) mit Hilfe eines Baseballschlägers zum Verlassen der Kneipe gezwungen worden. Nur mit Glück sei er einem Schlag mit einem Baseballschläger entkommen. Auf Befragen gab der Gastwirt an, der Gast habe schon seit geraumer Zeit ein Hausverbot und er habe lediglich den Baseballschläger gezeigt, um seinem Hausrecht Nachdruck zu verleihen. Gegen beide Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass der Ausübung des Hausrechtes enge gesetzliche Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl besteht die gesetzliche Verpflichtung das Hausrecht zu respektieren und entsprechenden Aufforderungen des Berechtigten nachzukommen. In den meisten Fällen können solche Streitigkeiten durch eine wohlwollende Gesprächsführung vermieden werden. (tx)

