POL-HA: Beamter des Bezirksdienstes der Hagener Polizei besucht Eröffnung des Familienbüros in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am 10.11.2023 wurde in Altenhagen das Familienbüro eröffnet. Polizeioberkommissar Stefan Otto ist Bezirksdienstbeamter in Altenhagen und besuchte die Einweihungsfeier des Büros an der Straßenkreuzung Friedensstraße / Alleestraße. Bei dem Termin konnte er wichtige Themen für den Stadtteil mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozialer Einrichtungen, des Fachbereichs Jugend und Soziales der Stadt Hagen sowie einigen Lokalpolitikern besprechen. In der neuen Einrichtung wird Familien unter anderem Verwaltungsunterstützung sowie Hilfe zu Themen wie Kinderbetreuung, Schule und Kita, Erziehung, Finanzen und Gesundheit angeboten. (sen)

