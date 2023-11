Polizei Hagen

POL-HA: 44-jährige Autofahrerin fährt Jugendlichem auf Parkplatz in Hohenlimburg über den Fuß

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmorgen (23.11.2023) in Hohenlimburg ein 13-jähriger Jugendlicher leicht verletzt. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr, gegen 10.30 Uhr, mit ihrem VW auf den Parkplatz eines Elektronikgeschäftes in der Elseyer Straße. Zwischen den dort geparkten Autos traten der 13-Jährige und dessen Bruder hervor. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Autofahrerin den Jugendlichen und fuhr über seinen Fuß. Dabei wurde er leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (sen)

