POL-HA: Unbekannte stehlen Metallschrott von Hinterhof in Altenhagen - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Mittwoch (22.11.2023) auf Donnerstag Aluminiumfelgen und Kupferkabel von einem Hinterhof in Altenhagen. Der Inhaber einer Firma in der Brinkstraße bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, dass ein Bauzaun, der sein Gelände eingrenzt, umgekippt wurde. Kurz darauf stellte er fest, dass Unbekannte mehrere Alufelgen und mehrere Kilogramm Kupferkabel gestohlen haben. Das Metall war dort als Schrott gelagert. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

