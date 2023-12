Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt, Täter flüchtet- Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Freitagnachmittag kurz vor 14:00 Uhr konnte durch einen 26-jährigen Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts eine männliche Person dabei beobachtet werden, wie diese mehrere Parfümflaschen in eine mitgeführte Tüte steckte und im Anschluss das Geschäft ohne für die Artikel zu bezahlen verlassen wollte. Als der Täter vor dem Drogeriemarkt von dem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, kam es zu einem kurzen Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter ein sogenanntes Reizgas aus seiner Tüte nahm und mit diesem in Richtung des Mitarbeiters sprühte. Anschließend flüchtete der Täter samt Diebesgut fußläufig in Richtung Burgplatz. Der leicht verletzte Mitarbeiter wurde vor Ort von Sanitätern medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Fahndung im Bereich führte bisher nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 23 Jahre alt, ca 175cm, schlank, 5- Tage-Bart, südeuropäisches Aussehen, bekleidet mit schwarzen Sneaker, blauer Jeans, schwarzer Jacke, blauer Schal sowie eine graue "Gucci" Basecap, führt eine blaue Einkaufstüte (Plastik) mit sich. Die Höhe des Diebstahlsschadens liegt bei ca. 1000,- Euro. Die Videoaufzeichnungen des Drogeriemarktes werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

