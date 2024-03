LPI-SHL: Pkw-Lautsprecher entwendet

Schmalkalden (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Renthoftstraße in Schmalkalden. Dabei stellten sie fest, dass die Kennzeichen, die am Auto angebracht waren, in Fahndung standen und gar nicht zu diesem BMW gehörten. Die Überprüfung des Fahrers brachte noch Weiteres zum Vorschein. Der 48-Jährige gab an, Cannabis konsumiert zu ...

mehr