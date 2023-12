Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Versuchter Einbruch in Keller

Offenbach an der Queich (ots)

In der dem Zeitraum von Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr bis zum Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in einen Keller in der Raiffeisenstraße in Offenbach an der Queich einzubrechen. Die bisher unbekannten Täter versuchten die Kellertür vermutlich mittels eines Schraubendrehers aufzuhebeln, was allerdings misslang. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

