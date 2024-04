BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung im Zug und am Bahnsteig

Stuttgart (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.04.2024) hat ein alkoholisierter 23-Jähriger die Notbremse einer S-Bahn ohne einen hierfür erforderlichen Rechtfertigungsgrund am Haltepunkt Stuttgart-Nord gezogen. Der mit über 2,4 Promille alkoholisierte Reisende war am heutigen Donnerstag gegen 00:30 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach (Neckar) unterwegs, als er aus bislang ...

