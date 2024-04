Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-Jähriger nach verbaler Streitigkeit attackiert

Bietigheim-Bissingen (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen (12.04.2024) wurde ein Jugendlicher nach einer verbalen Streitigkeit körperlich durch einen 33-Jährigen am Bahnhof Bietigheim-Bissingen attackiert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 09:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 33 Jahre alten Mann und einem 16-Jährigen, welcher mit seiner Schulklasse am Bahnsteig 10 wartete. Im Laufe dieser Streitigkeit soll der kroatische Staatsangehörige dann auf den Jugendlichen zugegangen sein und diesem in das Gesicht geschlagen haben. Nachdem sich der 16-Jährige laut Zeugenaussagen durch einen Schlag in den Bauch des Angreifers verteidigt hatte, wurden die beiden Personen durch die Schülergruppe des 16-Jährgen getrennt. Kurze Zeit später soll der Beschuldigte dann den Gleichbereich betreten, mehrere Schottersteine in die Hand genommen und mit diesen wurfbereit auf die Jugendlichen zugelaufen sein, welche daraufhin über den Treppenabgang des Bahnsteigs flüchteten. Alarmierte Polizeikräfte konnten alle Beteiligten kurze Zeit später noch im Bahnhof antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen, eine medizinische Behandlung war bei keiner Person erforderlich. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung.

