POL-FR: Kandern: Unfallflucht in Egerten - Polizei sucht VW Kleinbus/Kleintransporter

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, den 16.03.2024, kam es gegen 15 Uhr auf der B3 in Emmendingen auf Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Audi Q4. Der VW befuhr die B3 in Richtung Denzlingen, soll hierbei das Rotlicht der Ampel missachtet haben und mit dem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen sein. Aufgrund der Kollision wurde der VW auf eine Verkehrsinsel ...

