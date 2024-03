Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Unverletzt blieb am Montag, 18.03.2024 gegen 13.15 Uhr ein 19 Jahre alter Citroen-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wiechser Straße. Der junge Fahrer war auf der Umgehungsstraße von Wiechs nach Maulburg unterwegs und verlor, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rutschte er nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch die Kollision brach die Aufhängung des rechten Vorderrades. Er kam auf einer Grünfläche zu Stehen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke und dem Flurstück kann noch nicht beziffert werden.

