Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallfahrer verschlief Rettung und polizeiliche Maßnahmen

Zülpich-Juntersdorf (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (27. April) gegen 5.55 Uhr fanden Verkehrsteilnehmer einen 20-Jährigen aus Vettweiß schlafender Weise in seinem Fahrzeug auf einem Feld an der Bundesstraße 56, in Höhe der Ortslage Juntersdorf, neben der Fahrbahn stehend an.

Aus dem Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar und es befanden sich alkoholische Getränke im Fahrzeug.

Durch die Verkehrsteilnehmer wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Der Mann war weder durch die Verkehrsteilnehmer noch durch die Rettungswagenbesatzung wach zu bekommen.

Ihm wurden zwei Blutproben im Krankenhaus entnommen. Auch diese Maßnahmen wurden durch verschlafen.

Der Führerschein wurde sichergestellt, das Fahrzeug zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell