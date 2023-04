POL-EU: In Haus und Wohnwagen eingebrochen

Blankenheim (ots) - Unbekannte schlugen am Mittwoch (26. April) gegen 15.16 Uhr mehrere Fenster einer Holzhütte ein. Zudem wurde der Holzrahmen eines Fensters angezündet. Es handelt sich um eine Hütte am Wanderweg "Tiergartentunnel" in Blankenheim. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

