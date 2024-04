Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 49-Jähriger bedroht Reisende

Esslingen/Plochingen (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen 49 Jahre alten Mann ist es am gestrigen Mittwoch (10.04.2024) in einer S-Bahn auf der Fahrt in Richtung Esslingen gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 49 Jahre alte staatenlose Mann am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 von Kirchheim unter Teck in Richtung Esslingen, wobei er aufgrund seines Verhaltens mehreren Reisende auffiel. Schließlich soll der mit knapp 0,7 Promille alkoholisierte 49-Jährige auf Höhe Plochingen auf eine 38-Jährige und deren 44 Jahre alten Begleiter zugegangen sein und diese mehrfach verbal und mit Gesten bedroht haben. Die beiden Geschädigten informierten umgehend die Polizei, welche den Beschuldigten beim Halt des Zuges am Esslinger Bahnhof aus der S-Bahn verbringen konnte. Warum der 49-Jährige die beiden Reisenden bedrohte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell