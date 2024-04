Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: 41-Jähriger blendet Lokführer mit Laserpointer

Stuttgart (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 41 Jahre alten Mann ist es am Dienstagabend (09.04.2024) gegen 20:45 Uhr in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten mehrere Lokführer der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, dass sie auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Nordbahnhof von einem blauen Laserpointer geblendet wurden. Alarmierte Beamte der Bundespolizei Stuttgart fuhren daraufhin die Örtlichkeit an und bemerkten ebenfalls den Lichtstrahl. Die eingesetzten Polizisten konnten einen 41-jährigen österreichischen Mann in einer Wohnung ausfindig machen, der im Verdacht steht, die Triebfahrzeugführer geblendet zu haben. Der Laserpointer wurde auf dem Balkon aufgefunden und sichergestellt. Der mutmaßliche Täter, welcher sich für Arbeitszwecke in Deutschland aufhielt, wurde anschließend nach Leistung einer Sicherheit aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

