LPI-G: Mülleimer in Brand gesetzt und Ampel umgeworfen

Greiz (ots) - Greiz. Um zu einer Spritztour aufbrechen zu können, drang ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Montag (11.09.23) zu Dienstag (12.09.23) gewaltsam in ein Autohaus in der Tannendorfstraße in Greiz ein. Dort entwendete er einen Pkw Ford und fuhr in Richtung Leipzig. Auf seinem Rückweg verunfallte der Mann jedoch gegen 11:10 Uhr bei der Ortslage Gröbers in Sachsen-Anhalt und flüchtete. Als er später bei ...

