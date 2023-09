Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autodiebstahl endet mit Festnahme

Greiz (ots)

Greiz. Um zu einer Spritztour aufbrechen zu können, drang ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Montag (11.09.23) zu Dienstag (12.09.23) gewaltsam in ein Autohaus in der Tannendorfstraße in Greiz ein. Dort entwendete er einen Pkw Ford und fuhr in Richtung Leipzig. Auf seinem Rückweg verunfallte der Mann jedoch gegen 11:10 Uhr bei der Ortslage Gröbers in Sachsen-Anhalt und flüchtete. Als er später bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, nahmen ihn Polizisten aus Sachsen-Anhalt schließlich fest. Hierbei gestand er auch den Autodiebstahl. Dem jedoch nicht genug, stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An dem Pkw Ford entstand Sachschaden. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. (TM)

