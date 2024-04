Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: 26-Jährige randalieren am Bahnsteig und attackieren Einsatzkräfte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Montag (08.04.2024) randalierten zwei junge Männer zunächst am Bad Cannstatter Bahnhof und attackieren im Anschluss hinzukommende Einsatzkräfte. Die beiden 26 Jahre alten Männer sollen am gestrigen Nachmittag gegen 17:45 Uhr zunächst am Bad Cannstatter Bahnhof randaliert und andere Reisende belästigt haben. Hierbei gaben sie bisherigen Informationen zufolge an Drogen konsumiert zu haben und sollen diese auch anderen Personen angeboten haben. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen und seinen gleichaltrigen Begleiter kurze Zeit später in einer S-Bahn der Linie S3 antreffen und aus dem Zug verbringen. Auf dem Bahnsteig versuchte der 26 Jahre alte deutsche Staatsangehörige zu fliehen, konnte jedoch durch eine Beamtin eingeholt und gefesselt werden. Auch der zweite Beschuldigte musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Einsatzkräften und den anderen Reisenden gefesselt werden und beleidigte die eingesetzten Kräfte hierbei mehrfach verbal. Gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzten sich die beiden Beschuldigten vehement und konnten nur mit Hilfe weiterer Streifen unter Kontrolle gebracht werden. Hierbei attackierte der deutsche Staatsangehörige einen Bundespolizisten, indem er nach ihm trat. Bei dem Vorfall wurden sowohl die bereits polizeibekannten Männer, als auch am Einsatz beteiligte Beamtinnen und Beamte verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch in keinem Fall erforderlich. Zeugen und mögliche geschädigte Reisende, welche durch die Täter beleidigt und bedroht wurden, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

