POL-HOM: Diebstahl im Schwimmbad KOI in Homburg

Homburg (ots) - Am 20.10.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde eine Familie in der Nahestraße in Homburg-Erbach in ihrer Wohnung von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Täter erbeuteten gewaltsam unter anderem wertvollen Schmuck. Nach der Tat flüchteten beide von der Nahestraße über die Inastraße, vorbei an der Tafel Homburg e.V., zur Lappentascher Straße. Von den Geschädigten werden die Tatverdächtigen wie ...

