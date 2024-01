Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Groß Förste - Verkehrsunfall mit einer

Hildesheim (ots)

Groß Förste (Sti). Am 27.01.2024 ist es gegen 13.05 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Groß Förste zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 35jährige Fahrzeugführerin ist mit ihrem Pkw von der Burgstraße auf die B6 abgebogen und hat dabei die 61jährige Fußgängerin, welche die B6 überqueren wollte, erfasst. Zum Unfallzeitpunkt hat sowohl die Ampel aus Richtung Burgstraße, als auch die Fußgängerampel Grünlicht angezeigt. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw der Fahrzeugführerin ist durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden entstanden.

