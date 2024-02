Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mann nach Auseinandersetzung in Hoykenkamp schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen hat am frühen Sonntag, 18. Februar 2024, 05:40 Uhr, ein Mann nach Streitigkeiten unter Bekannten erlitten. Er musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Zur Vorfallzeit bestiegen vier alkoholisierte Personen ein Taxi in Bookholzberg. Während der Fahrt nach Delmenhorst gerieten zwei Männer im Alter 34 und 49 Jahren zunächst verbal aneinander. Noch im Taxi gab es dann auch eine körperliche Auseinandersetzung. Der Taxifahrer hielt an einer Bushaltestelle in Hoykenkamp an, weil der 49-jährige Delmenhorster das Taxi verlassen wollte. Während des Aussteigens trat ihm der 34-Jährige aus dem Kreis Osnabrück in den Rücken. Der 49-Jährige stürzte aus dem Taxi, schlug auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein. Weitere Angriffe durch den 34-Jährigen wurden von einer 44-jährigen Mitfahrerin aus Delmenhorst unterbunden.

Der 49-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt, der die Verletzungen als schwer einstufte. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den 34-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell