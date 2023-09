Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Wohnungsbrand

Durmersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Untere Bahnhofstraße in Durmersheim. In einer Wohnung im Erdgeschoss war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner der Wohnung sowie die restlichen Hausbewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen. Ein 74-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung wurde leicht verletzt und musste wegen Einatmen von Rauchgas zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro beziffert. /bab

