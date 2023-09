Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro ist mitunter die Bilanz eines Einbruchs in ein Firmengebäude im "Steinenfeld" zwischen Mittwochnachmittag und frühen Donnerstagmorgen. Bislang unbekannte Personen sollen zunächst versucht haben, mithilfe eines Hebelwerkzeugs mehrere Türen und Tore aufzuhebeln. Letzten Endes gelang es den Unbekannten somit ein Fenster zu öffnen und durch dieses in das Firmengebäude vorzudringen. Im Inneren brachten die Eindringlinge mehrere Gegenstände, darunter auch Bargeld in ihren Besitz. Hinweise zur Täterschaft nehmen die Beamten des Polizeiposten Zell am Harmersbach unter der Rufnummer 07835 54749-0 entgegen.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell