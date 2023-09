Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Auto nach Unfall ausgebrannt

Kehl, Sundheim (ots)

Ein Verkehrsunfall in Kehl-Sundheim hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zu etwa 70000 Euro Sachschaden geführt. Eine 42-jährige BMW-Lenkerin fuhr gegen 02.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Kehl, als sie in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr den Gehweg, kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie einem Verkehrszeichen und prallte im Anschluss gegen eine Gartenmauer. Ihr Auto fing sofort Feuer und brannte komplett aus. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen. Die Fahrerin und eine der Mitfahrerinnen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl konnten den BMW löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zum möglichen Unfallhergang dauern an. /bab

