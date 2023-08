Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zwei verletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Freudenstadt (ots)

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter Motorradfahrer sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 4737 ereignet hat.

Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger VW Fahrer die Kreisstraße von Musbach kommend in Richtung Hallwangen. Vor ihm fuhr ein 68-Jähriger Fahrer eines Motorrades und hinter ihm ein 64-Jähriger, ebenfalls auf einem Motorrad. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt beabsichtigte der VW Fahrer den vor ihm fahrenden Motorradfahrer zu überholen. Zur selben Zeit beabsichtigte der 64-jährige Motorradfahrer hinter dem VW diesen zu überholen. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem im Überholvorgang bereits befindlichen Krad-Fahrer und dem zum Überholen ausscherenden VW. Der Motorradfahrer wurde nach links in den Grünstreifen abgewiesen, stürzt und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw-Fahrer lenkte sein Fahrzeug zurück nach rechts und kollidierte dort mit dem 68-jährigen Motorradfahrer. Das Motorrad wurde nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 64-Jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer Verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 68-jährige Motorradfahrer kam mit leichteren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Kreisstraße musste Zeitweise aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers und Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Simone Unger, Pressestelle

