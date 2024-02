POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Weitere Diebstähle von Werkzeugen aus Kleintransportern +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Der Geschädigte stellte seinen SUV des Herstellers VW am Samstag, 17. Februar 2024, 21:00 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Letterhausstraße ab. Am Sonntag, 18. Februar 2024, 09:00 Uhr, ...

