POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall entstanden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte stellte seinen SUV des Herstellers VW am Samstag, 17. Februar 2024, 21:00 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Letterhausstraße ab. Am Sonntag, 18. Februar 2024, 09:00 Uhr, wurde er von Nachbarn auf erhebliche Schäden am Fahrzeug angesprochen. Die gesamte linke Seite war verbeult und zerkratzt. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs wurden die entstandenen Schäden auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Der Geschädigte gab an, dass er am Sonntag, 18. Februar 2024, zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr, einen Knall gehört habe. Am Unfallort wurde außerdem das Gehäuse eines linken Außenspiegels gefunden, das einem VW Golf zugeordnet werden konnte. Vermutlich befuhr der Verursacher mit diesem Pkw-Typ die Letterhausstraße in Richtung Ziethenweg, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit dem geparkten SUV.

Wer weitere Angaben zum Unfall oder einem VW Golf mit auffälligen Schäden an der linken Fahrzeugseite machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

