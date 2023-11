Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in ein Modegeschäft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch, 15.11.2023, in einen Laden an der Straße Gehrenberg ein und stahlen eine große Menge an Kleidungsstücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Sie stiegen über ein Fenster im Souterrain auf der Rückseite des Gebäudes ein, das zwischen der Rathausstraße und der Steinstraße liegt. Im Gebäudeinneren suchten sie gezielt die Lager- und Verkaufsräume auf. Sie stahlen mehrere Kleidungsstücke verschiedener, hochwertiger Marken.

Aufgrund der Menge der entwendeten Ware ist davon auszugehen, dass sie einen Transporter zum Abtransport des Diebesguts nutzten. Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell