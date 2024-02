Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 18.02.24

Delmenhorst (ots)

+ Einbruch in Schule +

Ganderkesee. Am 17.02.2024, gegen 23:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Sporthalle der Grundschule in Ganderkesee, Lange Straße. In der Sporthalle kam es u.a. zur Beschädigung eines Wandschrankes und einer Schlüsselbox. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

+ ED aus Transporter +

Bookholzberg. In der Nacht zum 17.02.2024 schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines in der Harmenhauser Straße geparkten Transporters Mercedes-Benz ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Werkzeug, u.a. einen Akku-Schrauber und eine Bohrmaschine. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

+ Brand einer Hecke +

Ganderkesee. Am 17.02.2024 gegen 21:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Grüppenbührener Straße ausrücken. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geriet eine Hecke auf einer Länge von ca. sieben Metern in Brand. Die Feuerwehr Ganderkesee konnte den Brand schnell ablöschen. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unbekannt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

+ Einbruch in Wohnhaus +

Wildeshausen. In der Nacht zum 18.02.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus in der Weberstraße. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Uhren. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

+ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt +

Bookholzberg. Am 17.02.2024 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Stenumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43jähriger Motorradfahrer aus Ganderkesee leicht verletzt wurde. Der 43jährige war mit seiner Yamaha auf der Stenumer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 212 mussten der Motorradfahrer und ein vorausfahrender 30jähriger Mann aus Delmenhorst, der mit einem Abschleppfahrzeug unterwegs war, stark abbremsen. Der Motorradfahrer fuhr dabei auf den vorausfahrenden Abschleppwagen auf und wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ca. 5250 Euro Sachschaden.

