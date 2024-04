Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Böblingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung in einem Zug am Bahnhof Böblingen ist es am gestrigen Sonntagabend (14.04.2024) gegen 17:15 Uhr gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich ein 24-jähriger Mann in einem Intercity Express zunächst neben eine 19-Jährige, bevor er angefangen haben soll, sie am Bauch und am Gesäß anzufassen sowie auf die Wange zu küssen. Die junge Frau rief daraufhin wohl um Hilfe, sodass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen alarmierter Polizeibeamter festhielten. Nachdem die Beamten eintrafen, leistete der 24-jährige eritreische Staatsangehörige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei Stuttgart wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell