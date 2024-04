Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 19-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie zu einem tätlichen Angriff auf diese ist es am gestrigen Mittwochmorgen (17.04.2024) am Hauptbahnhof Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 19-Jähriger zusammen mit seinem 33-jährigen Begleiter gegen 11:30 Uhr in einem Regionalexpress von Crailsheim nach Stuttgart. Während der Fahrt sollen sich die beiden Männer aggressiv verhalten und gepöbelt haben, weshalb sie am Hauptbahnhof des Zuges verwiesen werden sollten. Eine alarmierte Streife der Landes- und Bundespolizei traf den 19-jährigen tunesischen Staatsangehörigen und dessen Begleiter noch im Zug an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 19-Jährige die eingesetzten Beamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er nach den Einsatzkräften trat und schlug. In Folge dessen legten ihm die Polizisten Handschellen an und verbrachten ihn zum Revier. Hierbei spuckte der junge Mann in Richtung eines Beamten und traf diesen an der Hose. Weiterhin schlug der 19-Jähriger in der Gewahrsamszelle seinen Kopf gegen die Wand, weshalb eine Rettungswagenbesatzung den aggressiven Mann aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Klinik verbrachte. Durch den Vorfall wurden drei eingesetzte Polizisten verletzt, wovon zwei Beamte nicht mehr dienstfähig waren. Der Beschuldigte sowie sein Begleiter führten zudem zwei mutmaßlich gestohlene E-Bikes mit sich, welche sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

