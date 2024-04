Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Bundespolizei: mutmaßlicher Dieb leistet Widerstand

Ulm (ots)

Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht, am gestrigen Mittwochabend (17.04.2024) einer Reisenden am Hauptbahnhof Ulm den Koffer gestohlen und anschließend Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 33-Jähriger gegen 18:00 Uhr in einen abfahrbereiten Intercity Express eingestiegen sein und den Koffer der Reisenden an sich genommen haben. Noch vor Abfahrt verließ der Mann laut Zeugenaussagen mit dem Gepäck den Zug und begab sich nach bisherigen Informationen ins Stadtgebiet Ulm. Im Rahmen einer Personenkontrolle durch eine Streife der Landespolizei fanden diese bei dem algerischen Staatsangehörigen das mutmaßliche Diebesgut auf, woraufhin er vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber im Anschluss auf das Bundespolizeirevier Ulm verbracht wurde. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der 33-Jährige Widerstand und biss einem Polizisten in die Wade. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt, verblieb aber weiterhin dienstfähig. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Beschuldigte am Folgetag (18.04.2024) wieder auf freien Fuß gesetzt.

