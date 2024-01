LPI-SLF: Verkehrskontrolle mit Folgen

Pößneck (ots) - Zwischen Dienstagmittag bis Donnerstagmittag drangen Unbekannte in ein ehemaliges Juweliergeschäft in der Neustädter Straße in Pößneck ein. Anschließend wurden mehrere Uhren sowie ein Notstromaggregat im Gesamtwert von rund 10.000 Euro gestohlen. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0016146 an die Polizei in Schleiz. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr