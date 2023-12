Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Donnerstag (28.12.) kam es gegen 21:50 Uhr auf der Sickelser Straße in Höhe der Einmündung Pröbelsfeld zu einem Verkersunfall. Eine 18-jährige Künzellerin wollte von Fulda kommend nach links in die Straße Pröbelsfeld abbiegen. Damit der Gegenverkehr zunächst passieren konnte, musste sie ihren Mini One abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 43-jährige Fuldaer Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 18-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. In der Nacht von Mittwoch (27.12.) auf Donnerstag (28.12.), im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 10:40 Uhr, wurde in der Straße "Weinberg" ein dort geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Wenden beschädigte der unbekannte Verursacher Sachschaden an Fahrertür und am linken Außenspiegel in Höhe von rund 1.500 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug hinterließ blaue Fremdfarbe an dem geparkten Pkw. Es werden Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621-932-0 erbeten.

Polizeistation Bad Hersfeld

