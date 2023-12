Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (28.12.) Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Florenberger Straße. Die Täter durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut und stahlen zwei Geldbörsen und zwei Handys. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda. Am Donnertagabend (28.12.), gegen 22.35 Uhr, warfen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Brücke über die B 27 in der Hohenlohestraße einen Stein auf einen Pkw. Eine 41-Jährige Frau aus Fulda befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße von Künzell kommend in Richtung Bronnzell und bemerkte einen Aufprall im Heckbereich ihres VW Multivan. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Kurz danach informierte die Frau die Polizei Fulda, woraufhin Beamte einen Plasterstein auf der Fahrbahn auffanden und sicherstellten. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitzuteilen.

