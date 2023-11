Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kleingartenanlage

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Straße "Zur Fettweide" in zwei Gartenparzellen einer Schrebergartenanlage ein. Dabei meldete am Freitagnachmittag ein Besitzer, dass Unbekannte die Tür seiner Gartenhütte in der Nacht von Donnerstag (2. November, 19 Uhr) bis Freitag (3. November, 05:55 Uhr) beschädigt und Getränke gestohlen hatten. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Bei einer Nachschau in der Kleingartenanlage wurde ein weiterer Einbruchsversuch festgestellt. Die Besitzerin grenzte den Zeitraum des Einbruchsversuches auf die Zeit von Samstag (28. Oktober) bis Freitag (3. November) ein. Es entstand ein Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell