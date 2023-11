Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntag (5. November) gegen 17:15 Uhr auf der L 539 in Attendorn ereignet. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrerbefuhr die Landstraße in Richtung Kölner Straße. An der dort befindlichen Ampel bog er nach links ab. Zeitgleich befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden die 67-jährige Beifahrerin des 76-Jährigen sowie die 65-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Sie kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

