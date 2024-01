POL-BO: Unfall in Witten - Hagener (42) kommt von Fahrbahn ab

Bochum (ots) - Bereits am 29. September 2023, gegen 13 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt am Werner Hellweg in Bochum zu einem Ladendiebstahl. Ein noch unbekanntes Paar hat dort Kosmetik- und Rasierprodukte für mehrere hundert Euro entwendet. Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto der Tatverdächtigen zur Veröffentli-chung in den Medien freigegeben worden: ...

mehr